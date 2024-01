Fiocruz discute parceria com ITA-Ceará para futuro curso de Bioengenharia

Conversas entre as instituições já acontecem, inclusive com visita às instalações. Coordenador de Inovação da Fiocruz-Ceará fala em possíveis produções de marcapassos, stents ou próteses

O curso de Bioengenharia, já pré-anunciado como o terceiro a ser implantado no futuro campus do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) no Ceará, deverá ter uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A previsão é que o curso comece entre 2028 e 2029, mas já há conversas iniciadas entre as duas instituições, com primeiras intenções e possíveis caminhos a serem tomados para a formatação da nova área.

"Estamos, sim, trabalhando a possibilidade de sermos parceiros no curso", confirma Odorico Monteiro, pesquisador e coordenador da Inovação da Fiocruz-Ceará. Os primeiros contatos, ainda em caráter informal, aconteceram inclusive presencialmente. Uma delegação de representantes do ITA chegou a visitar as instalações da Fiocruz, nos meses finais de 2023. "Agora nós vamos começar a ementa do curso", amplia Monteiro.

Segundo o ex-deputado federal, é possível até vislumbrar projetos e matrizes que podem ser desenvolvidos no futuro curso.