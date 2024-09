Concursos no Ceará: São 2,7 mil vagas com salários de até R$ 10,4 mil

Concursos devem ser realizados ainda em 2023 Crédito: Alexandre Campbell/Divulgação

Com salários de até R$ 10,4 mil, estão abertas as inscrições de 14 editais de concursos públicos ou processos seletivos com previsão de mais de 2,7 mil vagas no Ceará ou com amplitude nacional, incluindo cadastros de reserva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Dentre os certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 2 mil vagas em diferentes áreas de atuação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos e seleções:

Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa-CE) - inscrições vão até 6 de setembro (1 vaga) Correios (33 vagas; 1 no Ceará) A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) está com 33 vagas abertas para cargos de níveis médio e superior na área de medicina e segurança do trabalho. No Ceará, há apenas uma oportunidade, além do cadastro reserva. Estão disponíveis as vagas nos seguintes setores: técnico em segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho e médico do trabalho. Já o salário inicial varia entre R$ 3.672,84 e R$ 6.872,48, sendo que a aplicação das provas está prevista para o dia 13 de outubro e a divulgação do resultado final em 20 de novembro.

Os interessados podem se inscrever por meio do site da banca organizadora, o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), até o dia 8 de setembro. A taxa custa R$ 70. Colégios Militares: Processo seletivo para alunos (405 vagas) Os Colégios Militares abriram processo seletivo para 405 vagas, com oportunidades para: Fortaleza





Curitiba





Belém





Belo Horizonte





Brasília





Campo Grande





Juiz de Fora (MG)





Manaus





Porto Alegre





Recife





Rio de Janeiro





Salvador





Santa Maria (RS)





São Paulo





Vila Militar (RJ) Estudantes podem se inscrever até as 12h do dia 5 de setembro de 2024 no site do colégio ao qual almejam uma vaga.

São 355 vagas para o 6º ano do ensino fundamental e 50 para o 1º ano do ensino médio. Prefeitura de Fortaleza (cadastro de reserva) A Prefeitura de Fortaleza, no Ceará, está com processo seletivo que se destina a cadastro no Banco de Talentos de Estágio nos níveis médio, técnico e superior. A bolsa-estágio prevista é de R$ 450 (nível médio), R$ 550 (nível técnico) e R$ 750 (nível superior), sendo acrescida de auxílio-transporte, no valor de meia passagem no transporte coletivo urbano de Fortaleza.

As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de dezembro de 2024, por meio do site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), onde também pode ser encontrado o edital do certame. Prefeitura do Eusébio (170 vagas) A Prefeitura do Eusébio anunciou abertura de concurso público para preencher 170 vagas, sendo 53 para contratação imediata e mais 117 de cadastro de reserva. As vagas são de nível médio. Do total de vagas, 21 delas diz respeito ao cargo de agente de combate às endemias e 32 para agente comunitário de saúde. O salário mensal é de R$ 2.824 e a jornada semanal é de 40 horas, sendo necessário residir na área de atuação.