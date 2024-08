Powerchina terá R$ 339 mi do BNDES para construir complexo solar no Ceará

Parques serão construídos em Mauriti Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A empresa Powerchina receberá R$ 339 milhões em investimento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o financiamento de projetos de geração de energia solar. O estimado é que durante a implantação do projeto sejam criados direta e indiretamente 501 e 474 postos de trabalho, respectivamente. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo o BNDES autorizou a liberação de R$ 1,14 bilhão, a quantia foi distribuída em dois projetos, um no Ceará e outro em São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O anúncio foi realizado nesta sexta-feira, 30. A quantia destinada para o Ceará será distribuída para três empresas do grupo Powerchina. O intuito é implementar três centrais geradoras fotovoltaicas em Mauriti, município do Sul do Estado, distante 490,8 km de Fortaleza.

As novas instalações irão integrar o Complexo Mauriti, que terá 343,77 MW de potência instalada total. O Complexo abrange outras seis usinas, não apoiadas pela operação, mas que também compartilharão do mesmo sistema de transmissão, possibilitando a conexão do complexo ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Já o montante destinado a São Paulo, que será de R$ 805 milhões, irá financiar seis Sociedades de Propósito Específico (SPEs) do grupo EDP para implantação do complexo fotovoltaico Novo Oriente, localizado em Ilha Solteira, município do Estado, com potência instalada de 254,6 MW. Também será instalado um sistema de transmissão de uso restrito, compartilhado pelas centrais geradoras que formam o complexo. Com garantia física de geração de 73,5 megawatts médios, o empreendimento produzirá energia suficiente para abastecer cerca de 331 mil domicílios.