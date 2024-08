Sudene libera R$ 267 mi para financiamento de energias renováveis

O investimento será destinado para a implantação de parques de energia eólica e solar Crédito: Julio Caesar

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) autorizou a liberação de R$ 267 milhões em recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FNDE) para o financiamento de projetos de infraestrutura. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O anúncio foi realizado na última sexta-feira, 23. O montante vai ser destinado a quatro projetos para a instalação de parques eólicos e solares localizados nos estados de Pernambuco e do Rio Grande do Norte. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O superintendente da autarquia, Danilo Cabral, destaca que esses projetos são “agendas importantes para melhorar o ambiente de negócios na região e, principalmente, gerar mais qualidade de vida para o povo nordestino”.

Confira as empresas que receberão o aporte financeiro do FNDE Elawan Eólica Passagem S/A (Rio Grande do Norte) A Elawan Eólica Passagem S/A, empresa de divisão de energias da Elawan Energy, é titular de um projeto instalado em Santana dos Matos, no Seridó potiguar, que ocupa área de 8,5 hectares e possui capacidade instalada de 52 Megawatt (MW). O empreendimento receberá R$ 50,4 milhões referentes à terceira parcela da contratação de crédito. Ao todo o investimento é de quase R$ 367 milhões, dos quais R$ 220 milhões são financiados com recursos do FDNE. Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S.A. (Rio Grande do Norte) A Central Geradora Fotovoltaica Monte Verde Solar II S/A, presente nos municípios de Lajes, Pedro Avelino e Jandaíra, locarizados no Rio Grande do Norte, receberá financiamento de R$ 75,4 milhões de um total de R$ 102,7 milhões.