Indústria de limpeza no Cariri investe R$ 5 mi para ampliar produção

Fábrica da Juá em Juzeiro do Norte. (Fco Fontenele/OPOVO) Crédito: FCO FONTENELE

A Produtos de Limpeza Juá, uma das principais empresas do ramo na região do Cariri, no Ceará, anunciou um investimento de R$ 5 milhões voltado para a modernização de suas operações e a expansão de sua capacidade produtiva. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O investimento inclui a aquisição de maquinário industrial, contratação de novos colaboradores e a implementação de uma linha de produção robotizada do Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O movimento consolida a empresa como pioneira no uso de tecnologia avançada no setor de limpeza, segundo o presidente Assis Mangueira, em entrevista na rádio O POVO CBN Cariri.

O novo maquinário, proveniente de multinacionais norte-americanas e japonesas, será capaz de aumentar em 50% a capacidade produtiva da fábrica, com destaque para o setor de lava-roupas em pó, onde a produção será mais que duplicada. O lava-roupas em pó é o principal produto vendido pela indústria, mas o lava-roupas líquido tem o maior crescimento entre todos os produtos, especifica Assis. O presidente explica, ainda, que essa modernização é crucial para a expansão da empresa e o fortalecimento de sua posição no mercado.

O movimento é aliado do desenvolvimento econômico e industrial da região do Cariri, com novos empregos, mas o quantitativo de vagas não foi especificado. Expansão A expansão da Juá não se limita ao território cearense. A empresa já atua em outros estados, como Piauí, Pernambuco, Paraíba, Bahia e Maranhão, reforçando sua atuação no mercado nordestino. “Estamos massificando nossa presença no Piauí, expandindo no Pernambuco e na Paraíba, e começando a atuar em partes da Bahia e do Maranhão”, explicou o diretor.