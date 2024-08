Inadimplência no Ceará reduz 8,2% em julho, diz pesquisa

Articulista quinzenal do O POVO

Julho foi o terceiro mês consecutivo de retração no percentual de consumidores negativados no Estado

A pesquisa faz parte do Radar do Varejo Cearense , uma publicação para analisar indicadores relevantes para o setor varejista.

O dado é do Indicador de Inadimplência de Pessoas Físicas, divulgado pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e pelo SPC Brasil nesta terça-feira, 27 de agosto.

A inadimplência observada entre consumidores no Ceará registrou queda de 8,2% em julho ante igual mês do ano anterior.

Em relação ao número de dívidas , o recuo foi de 3,4%. Setor bancário (60,9%) lidera as razões, seguido de água e luz (15,8%) e o comércio (8,8%).

Já a distribuição do número de devedores por tempo de atraso das dívidas mostra que 7,9% estão negativados há menos de 90 dias, enquanto 41,6% estão há mais de um ano, mas há menos três anos.

E o que o levantamento mostra é que julho foi o terceiro mês consecutivo de retração no percentual de consumidores negativados no Estado.

Além disso, o Indicador de Recuperação de Crédito no Ceará avançou 16,2% no período de 12 meses, encerrado em julho deste ano. Destes, 55,4% recuperaram o crédito em até 90 dias.

Já o Brasil apresentou crescimento de 0,4% no número de inadimplentes .

E o número de consultas a CPFs no Estado registrou queda de 9% no acumulado dos 12 meses encerrados em julho de 2024, após período de altas.

Conforme o documento com a análise dos resultados, "a queda da inadimplência favorece a continuidade da retomada do comércio local, já que possibilita o acesso ao crédito."

"O nosso eficiente termômetro sobre as condições financeiras dos consumidores, que traz a chancela do SPC Brasil e da FCDL-CE, por conta do reflexo dos dados positivos, aponta para uma acentuada queda na inadimplência, sinalizando que dias melhores se prenunciam para o comércio cearense", comentou o presidente da FCDL, Freitas Cordeiro.