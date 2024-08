Ceará: mais de 160 postes de energia foram derrubados por colisões em 2024

Pelo menos 162 postes de energia no Ceará foram derrubados em colisões com veículos durante o primeiro semestre de 2024, conforme dados da Enel Ceará, empresa responsável pelo fornecimento elétrico do Estado. Ao todo, 132 mil cearenses tiveram o serviço temporariamente interrompido devido a acidentes do tipo.

De todos os 184 municípios do Ceará, Fortaleza, Aquiraz e Acopiara foram os mais afetados, com destaque para a Capital, que concentra 45% dos registros de quedas de energia, com 60 mil clientes prejudicados no ano.