Adagri recebe drones e 14 veículos para fiscalização da agropecuária no Ceará

A Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) recebeu, nesta sexta-feira, 26, quatro drones e 14 automóveis para a fiscalização de instalações agropecuárias no Estado. O material será utilizado para garantir a segurança dos alimentos produzidos e comercializados no Ceará. Os equipamentos serão destinados a escritórios de atendimento localizados em 14 Supervisões Regionais.

As Supervisões Regionais da Adagri ficam localizadas nos seguintes municípios:

Regional da Grande Fortaleza (Maranguape)

Regional do Cariri (Crato)

Regional do Centro Sul (Iguatu)

Regional do Litoral Leste (Aracati)

Regional do Litoral Norte (Marco)

Regional do Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapipoca)

Regional do Maciço de Baturité (Baturité)

Regional da Serra da Ibiapaba (São Benedito)

Regional do Sertão Central (Quixadá)

Regional do Sertão de Canindé (Boa Viagem)

Regional do Sertão de Sobral (Sobral)

Regional do Sertão de Crateús (Independência)

Regional do Sertão de Inhamuns (Tauá)

Regional do Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte).