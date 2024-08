Lula diz que está 'no pé do ministro da Agricultura' para baixar o preço do arroz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, 24, que tem ficado "no pé do ministro da Agricultura", Carlos Favaro, para que ele baixe o preço do arroz.

Durante comício da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) no Campo Limpo, zona sul da capital paulista, Lula disse ter se admirado ao ir a um supermercado e visto que o preço do arroz estava em R$ 36.

"Estou no pé dele (Carlos Favaro) para ele baixar o preço do arroz porque eu disse que ia baixar o preço da picanha, e a picanha baixou. A gente pode fazer as coisas acontecerem nesse País", disse Lula, emendando que o Brasil está com o menor desemprego nos últimos 14 anos.