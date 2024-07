Crédito em junho para agro sobe 1,9%, afirma BC; em 12 meses, alta é de 20,2

O saldo de crédito para as empresas do setor de agropecuária subiu 1,9% em junho, para R$ 53,380 bilhões, informou nesta sexta-feira, 26, o Banco Central (BC). No acumulado de 12 meses encerrados em junho, a alta é de 20,2%.

Já o saldo para a indústria avançou 3,0%, para R$ 886,373 bilhões. O montante para o setor de serviços teve alta de 1,6%, para R$ 1,394 trilhão.

No caso do crédito para pessoa jurídica com sede no exterior e créditos não classificados (outros), o saldo cresceu 3,8% de maio para junho, de R$ 4,322 bilhões (dado revisado) para R$ 4,488 bilhões, segundo o Banco Central.