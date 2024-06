Com 96 cargos aprovados, concurso da Adagri no Ceará avança

Os novos cargos serão somados aos 24 remanescentes e formarão as 120 vagas do concurso

Os novos cargos serão somados aos 24 remanescentes e formarão as 120 oportunidades oferecidas no concurso.

A proposta para criação de 96 cargos para o concurso da Agência de Defesa Agropecuária do Ceará (Adagri) foi aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece)

De acordo com o presidente da Adagri, Elmo Aguiar, o concurso deve ocorrer logo.

“O governador está com olhar muito atento com a nossa Agência, e, com apoio dos nossos parceiros, a Adagri vem conseguindo vitórias exponentes para prestar um serviço com mais eficácia ao povo cearense”, destaca.

A Adagri é responsável por fiscalizar as atividades agropecuárias no Estado, inclusive de polícia sanitária e fitossanitária, bem como analisar riscos que possam afetar o agronegócio.

