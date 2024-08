Beira-Mar terá mais um condomínio de luxo de R$ 320 mi de VGV

O local terá, ainda, um heliponto assim como área de lazer completa com piscina, academia, salão de festas, quadra de esportes e sauna. Além disso, são quatro suítes com closet e cinco vagas de garagem.

Com Valor Geral de Vendas (VGV) de aproximadamente R$ 320 milhões, o Condomínio Domo, da Reata Arquitetura & Engenharia, tem previsão de ser entregue até março de 2026. Ao todo, são 5 unidades de 420,04 m² e 36 unidades de 400,05 m². O prédio será localizado na Rua Camocim, no bairro Meireles.

"No Rio de Janeiro, as áreas nobres foram se expandindo em direção à Barra. Aqui, não há essa expansão, porque temos o Morro de Santa Terezinha de um lado e a Praia do Futuro, que ainda é uma terra de ninguém."

Jayme Leitão também informou que comprou um terreno no calçadão, onde havia o antigo hotel Hotel La Maison Du Monde, na Avenida Desembargador Moreira. A ideia é construir um prédio compacto de luxo, com apartamentos modulares, serviços no térreo e áreas de lazer no terceiro andar.