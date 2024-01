Fortaleza terá novo superprédio de 170 metros de altura

Fortaleza ganhará condomínio de luxo de 170 metros de altura. Crédito: Ilustração/Colmeia/Divulgação

Fortaleza ganhará mais um superprédio. O edifício de luxo terá 170 metros de altura e ficará no Mucuripe, em frente à praça Bisão. O condomínio de luxo está em construção pela Colmeia e chama-se Sky. Será na vertente de luxo com 52 pavimentos acima do nível da rua e mais 3 no subsolo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O empreendimento será exclusivamente residencial constituído por 92 apartamentos de 235 metros quadrados (m²). Em relação à altura, cada imóvel terá 3,07 m.

A previsão de entrega é para 2026. Com as vendas já iniciadas, cada apartamento custará, em média, de R$ 4 milhões a R$ 5 milhões, com 4 vagas de garagem para cada unidade. O valor geral de vendas (VGV) é de R$ 400 milhões, segundo Otacílio Valente, CEO da construtora. O projeto arquitetônico é de autoria do arquiteto Daniel Arruda, responsável pelo projeto da maior parte dos arranha-céus da cidade. Já o paisagismo é de Benedito Abbud e a ambientação de Racine Mourão.

Pavimentos do Sky Com duas unidades por andar, cada apartamento terá mais de 10 repartições. Veja cada área.

