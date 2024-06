Heliponto do Hospital Regional do Cariri deve ficar pronto até o fim do ano, diz diretor

O heliponto do Hospital Regional do Cariri (HRC) deve ficar pronto até o fim de 2024, segundo o doutor Giovanni Sampaio, diretor do unidade de saúde. A informação foi divulgada em entrevista na manhã dessa quinta-feira, 27, à rádio O POVO CBN Cariri. O anúncio da obra foi feito em maio de 2023, porém o projeto original sofreu alterações.

Giovanni explicou que o heliponto deve ser feito em um terreno no Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), que fica próximo ao HRC.

No projeto inicial, o transporte dos pacientes até o hospital após o desembarque no heliponto seria feito em macas que atravessariam a rua. Agora, um túnel deve ser construído no local e passar por baixo da rua até a emergência do hospital.



Considerando os dias de chuva, o diretor diz que esse deslocamento dos pacientes pela rua seria prejudicado, além do risco de acidentes e atropelamentos.