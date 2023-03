Elmano: ministro garante R$ 84 mi para obras do Anel Viário

Em reunião com Renan Filho, o governador do Ceará contou que duplicação de dois trechos da BR-116 foi atendida

A conclusão das obras da Rodovia 4º Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai contar com R$ 84 milhões do governo federal, segundo informou o governador Elmano de Freitas (PT) após reunião com o ministro Renan Filho (Transportes).

O encontro aconteceu na noite desta terça-feira, 7, em Brasília, e deve assegurar o fim de um processo que completa 13 anos em maio e já transitou entre as alçadas federal e estadual.

São 32 quilômetros ao longo da Rodovia 4º Anel Viário por onde passam parte da produção que circula nos dois portos cearenses, o do Pecém e o do Mucuripe. Além disso, estão na margem da Rodovia condomínios logísticos e centros de distribuição de varejistas, atacadistas e indústrias, e a Central de Abastecimento do Ceará SA (Ceasa).

Duplicações na BR-116

Elmano contou ainda que o ministro Renan Filho atendeu a solicitação para duplicação de dois trechos da Rodovia BR-116, "entre Pacajus e Boqueirão do Cesário (Beberibe), que tem 60 km; e da BR-304, entre Aracati e a divisa do Rio Grande do Norte, com 51 km."

Os recursos para tais obras não foram mencionadas. "O ministro foi muito sensível aos pleitos do Ceará para a duplicação dessas BRs e o apoio financeiro para a conclusão do Anel Viário. São obras importantes, que trarão mais segurança aos motoristas, garantindo melhor acesso a áreas turísticas e escoando de forma ágil a produção. O povo do Ceará agradece ao presidente Lula e ao ministro Renan Filho pela parceria", citou o governador.

Mais demandas

A agenda de Elmano de Freitas em Brasília ainda contou com uma reunião com o ministro Márcio França (Portos e Aeroportos), na qual "apresentou demandas relacionadas à aviação regional, em especial sobre o aeroporto de Quixadá, no Sertão Central, e à construção de um porto para atender a comunidade pesqueira do Litoral Oeste do Ceará, em Itarema."



