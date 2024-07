Governo do Ceará deve retomar obras do anel viário de Fortaleza em agosto, segundo Elmano

O chefe do executivo disse que conseguiu os recursos para a obra na Região Metropolitana de Fortaleza com o Ministério dos Transportes

O Governo do Ceará pretende retomar no início do próximo mês de agosto as obras do Anel Viário de Fortaleza, segundo anúncio do governador Elmano de Freitas nesta quarta-feira, 17, na live semanal que promove nas redes sociais.



De acordo com o governador, a interrupção das obras aconteceu por “problema na relação com o governo passado”, mas que, “felizmente, agora conseguimos ajustar o convênio”. Segundo o chefe do executivo, ele foi a Brasília negociar o recurso para a obra com o ministro dos Transportes.

“O Governo Federal pode repassar o recurso e, depois desse repasse, com a garantia do convênio, nós precisamos fazer nova licitação. Licitamos uma empresa vencedora e agora, no começo de agosto, eu dou a ordem de serviço para a retomada com intensidade da obra do Anel Viário da nossa Região Metropolitana de Fortaleza”, disse Elmano.