Governo do Ceará anuncia R$ 100 milhões para conclusão do Anel Viário

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Conforme o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), ordem de serviço para a retomada das obras do Anel Viário até sua finalização deve ser assinado na sexta-feira, 23

As obras do Anel Viário devem receber aplicação de pouco mais de R$ 100 milhões para a retomada dos trabalhos até sua conclusão. O Governo do Ceará já recebeu repasse de R$ 84 milhões da União e deve aplicar outros R$ 20 milhões.

A assinatura da ordem de serviço deve ser feita pelo governador Elmano de Freitas (PT), na sexta-feira, 23.

A confirmação foi feita com exclusividade pelo chefe do Executivo estadual durante visita ao Grupo de Comunicação O POVO, na manhã desta terça-feira, 20.