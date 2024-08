Feira online reúne 5 mil vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Inclui PcD ocorrerá nos dias 17 e 18 de setembro. O encontro será no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes

A Inclui PcD, feira de empregabilidade para pessoas com deficiência (PcD), da startup Egalite, realiza, nos dias 17 e 18 de setembro, sua 5ª edição, em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, que é celebrado no dia 21 de setembro, Ao todo serão oferecidas 5 mil vagas de emprego.

Assim como nas edições anteriores, o encontro segue no formato digital, com lives e palestras das empresas participantes. Os postos de trabalho são para diferentes áreas, níveis e cargos.

Como participar

Para participar, as empresas e candidatos interessados podem se inscrever e cadastrar vagas gratuitamente no site da feira. As oportunidades disponíveis serão de diversas empresas como a Ernst & Young Global Limited, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), o M Dias Branco,a Vivo, entre outras.