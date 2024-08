Fortaleza fecha parceria com empresa de delivery e beneficia sócio-torcedor

Na última quarta-feira, 14, o Fortaleza anunciou parceria com a empresa de bebidas Zé Delivery, aplicativo especializados em entregas. O intuito do alinhamento é proporcionar benefícios ao sócio-torcedor do Tricolor.

A partir de agora, o sócio do Leão poderão ter a possibilidade de ganhar 50% do valor pago na mensalidades em cupons para realizar compras no app.