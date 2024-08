Indústria cearense inseriu mais de 7 mil jovens no mercado de trabalho

Instituto trabalha na articulação entre empresas e estudantes Crédito: Freepik

Mais de 7 mil jovens entraram no mercado de trabalho entre janeiro e junho de 2024, aponta levantamento do Instituto Euvaldo Lodi (IEL Ceará). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ligado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o IEL contabilizou a articulação entre os estudantes e as empresas devido ao Dia do Estagiário, comemorado no último dia 18 de agosto. "O estágio representa uma ponte fundamental entre o aprendizado acadêmico e a experiência prática, sendo um dos pilares para a formação de profissionais qualificados e preparados para os desafios do mundo corporativo", afirmou Lourena Teixeira, gerente da área de Educação Executiva e Trilhas de Carreiras do IEL Ceará.

Para ter acesso, o estudante precisa se cadastrar na plataforma online do Instituto. O acesso é gratuito "Ao se cadastrar, o estudante tem acesso a todas as vagas disponíveis, além de treinamentos gratuitos, entre outros benefícios", reforça o IEL. Dia do Estagiário O dia 18 de agosto é considerado o Dia do Estagiário no Brasil em alusão à regulamentação da primeira lei tratando específica e exclusivamente de estágio no País.