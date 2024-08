Juventude Digital oferta 270 vagas para cursos gratuitos de tecnologia

As capacitações são nas áreas de programação, design, dados, inteligência artificial e jogos. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 28 de agosto

O programa Juventude Digital (JD) está com 270 vagas abertas para cursos gratuitos de tecnologia. As capacitações são nas áreas de programação, design, dados, inteligência artificial e jogos.

As aulas serão online. As inscrições podem ser realizadas até a próxima quarta-feira, 28 de agosto, no portal Juventude Digital.

Para se inscrever o candidato precisa criar uma conta no Fortaleza Digital, selecionar o curso desejado e aguardar a confirmação de matrícula por e-mail e na área do aluno, no portal do JD.