UFC abre vagas para Casas de Cultura Estrangeira; inscrições começam domingo, 25

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou os editais da seleção pública dos novos alunos para as Casas de Cultura Estrangeira e teste de nível para o segundo semestre deste ano. As inscrições abrem no próximo domingo, 25, a partir das 10h e vão até as 23h59min do dia 8 de setembro. O valor da inscrição é R$ 90,00.

A Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC) é a responsável pelo processo seletivo e as inscrições podem ser feitas através do site oficial.

A seleção tem o objetivo de preencher as 1.489 vagas que estão disponíveis entre as Casas de Cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. O curso de Libras também está com vagas abertas.