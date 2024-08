Empresas podem autorregularizar o Perse a partir do dia 30 de agosto; veja

Os contribuintes que usufruíram indevidamente do benefício fiscal relacionado ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) poderão se regularizar com a Receita Federal a partir do dia 30 de agosto.

A medida se aplica aos débitos que foram apurados entre março de 2022 e maio de 2024, relativos aos tributos do Programa de Integração Social e o do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A regularização pode ser realizada até o dia 18 de novembro. Outras dívidas que serão incluídas são as que não foram constituídas até o dia 23 de maio de 2024, inclusive as que o período de fiscalização já tenha sido iniciado, e as criadas entre os dias 23 de maio e 18 de novembro.