Etufor anuncia ação de fiscalização de transportes para volta às aulas

Com as aulas marcadas para retorno nesta segunda-feira, 5, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) irá realizar uma ação de fiscalização de transportes na Capital . A equipe estará nas escolas, nos turnos manhã e tarde, durante o desembarque de alunos para verificar a regularidade dos veículos e garantir a segurança dos estudantes.

Saiba como vai funcionar a fiscalização

Durante a operação, os motoristas dos veículos escolares cadastrados serão abordados pelos agentes da empresa para passar por uma vistoria. Serão exigidos os documentos obrigatórios, além da comprovação de atualização cadastral dos condutores e do laudo de vistoria atualizado.

Além disso, durante a fiscalização também serão verificados os seguintes itens de segurança, sujeitos a apreensão do veículo em caso de irregularidades:

Cintos de segurança em número correspondente ao de passageiros sentados

Fecho interno de segurança nas portas

Luz de freio elevada

Faixa horizontal pintada ou película autoadesiva não removível, na cor amarela, com 40cm de largura, à meia altura (em toda a extensão das partes laterais e traseiras da carroceria), identificada como ESCOLAR em cor preta

Como consultar a situação do transporte

A ação, pensada como um reforço para a segurança dos estudantes, visa conscientizar também os pais e responsáveis a respeito da qualidade do serviço. Dessa forma, a verificação do condutor e do veículo devem ser tratados com atenção.