R$ 4,3 bilhões de abono salarial foram liberados; veja quem tem direito de receber

O Ministério do Trabalho e Emprego liberou mais de R$ 4,3 bilhões para o pagamento do sétimo e último lote do Abono Salarial 2024, ano-base 2022. Que contempla os beneficiários nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Serão beneficiados mais de 4 milhões de brasileiros neste lote, que foi liberado na quinta-feira, 15 de agosto. Calendário de pagamento do benefício do Abono Salarial foi unificado neste ano.

Do montante, cerca de 3,5 milhões serão destinados a trabalhadores de empresas privadas com direito ao Programa de Integração Social (PIS), pagos pela Caixa Econômica Federal, e 480 mil são para servidores públicos com direito ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), pagos pelo Banco do Brasil.