55,4 mil contribuintes caíram na malha fina no Ceará

Superintendência da Receita Federal, em Brasília. Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No Ceará, 55.405 contribuintes caíram na malha fina do Imposto de Renda deste ano, de acordo com dados da Receita Federal. O número corresponde a 5,29% das 1.046.993 declarações enviadas no Estado. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Ao todo, no Ceará, 651.192 pessoas têm imposto a restituir, 188.477 têm imposto a pagar e 207.292 não tem o que pagar nem restituir.

No parâmetro nacional, 2.002.533 declarações foram entregues fora do prazo. O valor é relativo a 4,46% das 44.877.079 declaradas. Do total das declarações retidas, 27.060.878 pessoas têm imposto a restituir, 9.289.555 a pagar e 8.481.767 estão com saldo zero. Imposto de Renda: novo versão de sistema agiliza requerimentos para processo de malha fina A Receita Federal disponibilizou a nova versão do sistema Requerimentos Web (antigo e-Defesa).

O novo modelo tem o objetivo de facilitar a abertura de requerimentos para contribuintes pessoa física que tenham recebido notificação de lançamento após terem caído na malha do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A atualização inclui serviços como "Solicitar Retificação de Lançamento" e de "Impugnar Parcialmente ou Impugnar Totalmente a Notificação de Lançamento". Outra atualização é que o contribuinte poderá assinar seu requerimento digitalmente e anexar a documentação comprobatória das alegações em um único sistema.