Perse: prazo para aderir ao programa termina nesta sexta, 2; veja como fazer

A adesão é obrigatória mesmo para as empresas que já se beneficiaram da primeira fase do programa; entenda

O prazo para empresas aderirem ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse) termina nesta sexta-feira, 2.

O programa federal, criado em 2021, tem o objetivo de ajudar financeiramente empreendimentos do setor de eventos e de alimentação fora do lar afetados pela pandemia de covid-19. A adesão é obrigatória mesmo para as empresas que já se beneficiaram da primeira fase do programa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como o programa é destinado para empresas ligadas ao setor de eventos, estão incluídas casas de eventos esportivos, de shows e de festivais, hotéis, feiras gastronômicas, cinemas, casas noturnas, bares e outras.