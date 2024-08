Sustentabilidade ou 'muquiranice'? Veja 4 ações para adotar no dia a dia

Economia e sustentabilidade: veja 4 dicas de práticas sustentáveis para economizar na rotina Crédito: Pexels/Joslyn Pickens

Inspirado em uma série americana e lançado pela Max no último mês, o reality show Muquiranas Brasil tem gerado comentários nas redes sociais. O programa acompanha a rotina de 14 "pães-duros" que desenvolveram as alternativas mais inusitadas para economizar dinheiro. Embora grande parte das práticas sejam extremas, algumas delas, quando realizadas da maneira correta e segura, podem contribuir para uma vida financeira mais equilibrada. Além disso, auxiliam a construir e manter uma relação mais sustentável com o meio ambiente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em conversa com O POVO, Darla Lopes, diretora de Sustentabilidade e Educação Financeira do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (IBEF-CE) traz dicas de como aplicar práticas sustentáveis para economizar no dia a dia.

Economizar não é fácil, ainda mais com as compras facilitadas pela internet. Segundo dados da NielsenIQ Ebit, divulgados pela Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Abcomm), o Brasil registrou mais de 50 milhões de consumidores virtuais apenas no primeiro semestre de 2023. Um aumento de 6% em relação ao mesmo período no ano anterior. Para Darla Lopes o cenário é resultado do imediatismo da população brasileira. "A maioria das pessoas acaba tomando decisões presentes que vão aumentar o prazer e a satisfação no momento zero, mas que terão um desdobramento futuro no endividamento."

A sustentabilidade pode ajudar a driblar a situação. Investir em práticas sustentáveis simples pode fazer a diferença no orçamento do fim do mês. Ademais traz benefícios para o meio ambiente e para a sociedade. Confira algumas dicas: 1. Aposte nos 5R's da sustentabilidade Os 5R's representam uma mudança no comportamento visando contribuir para uma rotina mais sustentável e consciente. Saiba como aplicar os 5R's no dia a dia e economizar.

Recusar e reduzir A segunda e a terceira etapas são consequências diretas do repensar. É negar aquilo que é supérfluo e optar por alternativas mais sustentáveis, reduzindo assim o consumo. Darla exemplifica a prática com preferir “consumir daquelas empresas que estão ligadas e comunicam a sustentabilidade.” Além disso, ela alerta para a utilização de mão de obra escrava na indústria como um ponto de atenção na hora de escolher um produto; afinal, a sustentabilidade também se relaciona com a responsabilidade social. Reutilizar “É usar a criatividade para transformar. Dar uma nova utilidade para produtos que iríamos descartar”, compartilha Darla.

Aqui vale tudo! Garrafas de vidro podem se transformar em vasos para flores, tampinhas de pet podem virar um jogo de damas, potes de sorvete e margarina podem servir como reservatórios para guardar comida. O segredo é abusar da criatividade! Reciclar A diretora de Sustentabilidade e Educação Financeira traz a coleta seletiva como uma das práticas de reciclagem “que todo mundo pode inserir na vida de uma forma leve e tranquila”. Coleta seletiva é separar o lixo de acordo com a composição do material: plástico, vidro, papel e metal. A prática contribui no momento da reciclagem desses materiais, além de reduzir a poluição das águas e do solo.