Fórum ESG OPOVO: Mitigar impactos ambientais não é mais uma opção

FORTALEZA, CEARÁ, 12-07-2024: Primeiro Fórum ESG O Povo, realizado na FIEC. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

"Mitigação hoje em dia não é mais uma opção, é obrigação e nenhuma empresa vai virar uma empresa decente, grande e lucrativa se não atuar dessa forma". A análise é do professor titular do Instituto de Ciências do Mar (Labomar), Luiz Drude de Lacerda, da Universidade Federal do Ceará (UFC). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A questão foi apresentada nesta sexta-feira, 12, no 1º Fórum ESG, do Grupo de Comunicação O POVO, evento gratuito que abordou as principais soluções sustentáveis do presente. No primeiro painel, voltado às questões ambientais, Drude debateu o tema com a CEO da HL Soluções Ambientais, Laiz Hérida, com Romildo Lopes, coordenador de meio ambiente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e Elisângela Teixeira, vice-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento de Fortaleza (Ipplan Fortaleza). O quadro foi mediado pela editora-chefe de Economia do O POVO, Beatriz Cavalcante.

Além de mitigar os impactos, o professor também pontuou que é necessário pensar em formas de adaptação dentro do mercado. “Quando eu digo adaptação, por exemplo, é não construir a 10 metros do mar, quando eu falo em adaptação, é não construir em condição civil que já não venha preparado com uma temperatura mais elevada e por aí a fora”. Dentro do mercado de energia, Laiz Hérida analisa os desafios enfrentados dentro da produção energética.

“Hoje, a maior estratégia é a utilização de energia renovável, que o intuito é descarbonizar a economia, então para descarbonizar a gente tem que mudar muito a premissa dos commodities e da energia que é consumida para a produção de geração de produtos e serviços”. A CEO ainda destaca que apesar do impacto maior ser gerado pelas grandes empresas, as micro e pequenas também enfrentam empecilhos para adotar práticas mais sustentáveis na produção, como a escolha de uma matéria-prima. “São esses desafios que a gente tem visto e fico muito feliz em ver, que mesmo com os desafios, muitas empresas estão adotando a pauta ambiental como estratégia e não como tema secundário, que é muito comum também a gente ver no mercado”. Já dentro da governança pública, Elisângela apresenta as medidas realizadas dentro de Fortaleza, como ciclovias e pavimentação de ruas. Para Romildo Lopes, o tema da descarbonização dentro da Cagece foi ainda mais impulsionado pela questão do ESG. “A gente foi criando frentes tanto para que nós pudéssemos descarbonizar quanto bem neutralizar, então a gente criou um programa atrelado à política ambiental da empresa, que sofreu mudanças para entender o que entrava na empresa, porque isso também influencia na nossa pegada de carbono. Então todo esse cenário é desenhado e eu acho que é isso que as empresas precisam vislumbrar, que é o que o ESG vende”.