Muquiranas Brasil: Laila Otaki, a chefe que aproveita comida e criou grupo com 170 mil membros

Laila Otaki, 36, chefe de cozinha e participante do Muquiranas Brasil Crédito: Divulgação/Max

O reality Muquiranas Brasil mal chegou no catálogo da Max e já despertou curiosidade e espanto. O programa acompanha a rotina daqueles que não medem esforços e criatividade para economizar cada centavo, além de mostrar sua relação com familiares e o estilo de vida. Transformar sacola em fio dental, passar meses sem lavar a roupa íntima, fazer vitamina com cascas de frutas encontradas no lixo, realizar a reforma na própria casa. Essas são apenas algumas das práticas que fazem parte da rotina nada comum dos participantes.

A chefe muquirana: conheça Laila Otaki Laila Otaki, 36, autodeclarada muquirana desde que se entende por gente, acompanhava os episódios da série gringa e agora estreia como uma das participantes da versão Brasil. A gaúcha conta que sua relação com a economia vem desde a infância, mas foi exacerbando com o passar dos anos. Consultora gastronômica e empreendedora, Laila se dedica a mais de uma fonte de renda e mantém um controle rigoroso de tudo o que é gasto. "Tenho pena de gastar, dó. Tudo o que eu vou comprar eu calculo em tempo. Tempo que trabalhei para ganhar. Tempo e dinheiro para mim são sagrados" Laila Otaki

Para reduzir os custos, as alternativas aplicadas são as mais diversas. Moradora de Gravataí, no Rio Grande do Sul, Laila considera tomar banho um desperdício. “Odeio tomar banho. Aqui é muito frio, não tem necessidade. Então, me lavo na pia, pego os restinhos de sabonete e reaproveito”, relata. “Mas, se for uma coisa que eu ache necessidade, também não vou andar fedendo.” As práticas de economia não ficam apenas para a água e produtos de higiene. A estudante de Engenharia de Alimentos também procura poupar em áreas como vestimenta, móveis, alimentação e energia elétrica, por exemplo.

“Evito ligar as luzes da casa, calculo quilowatts hora de qualquer aparelho que eu vá usar, o que é que vale mais a pena”, explica a gaúcha.

Nada vai para o lixo, tudo vira comida Minimalista e muquirana, Laila diz não se importar em usar roupas de segunda mão, ter apenas os móveis essenciais em casa e reaproveitar as sobras dos alimentos. Desde a casca das frutas e legumes aos talos e raízes das verduras, tudo vai para a mesa da gaúcha.

Laila Otaki, 36, chefe de cozinha e participante do Muquiranas Brasil Crédito: Acervo pessoal/Laila Otaki Ela aponta que o desperdício de alimentos chega a toneladas "porque as pessoas têm vergonha de consumir sobras". "As pessoas não sabem a diferença. Resto é o que vai para o lixo, sobra é o que tu consegue aproveitar", enfatiza. Foi a partir daí que desenvolveu um curso de reaproveitamento de alimentos, no qual ensina as pessoas a transformar as sobras em refeições.