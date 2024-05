ESG: entenda o termo que fala de meio ambiente, sociedade e governança

Uma das siglas mais importantes do cenário econômico, o ESG desperta muitos debates a respeito do seu significado e das suas aplicações. Ambiental, Social e Governança, e em inglês, Environmental, Social and Governance - formando o ESG.

A agenda ESG tem feito parte de cada vez mais áreas da sociedade, contribuindo para questões ambientais nas empresas e conscientizando funcionários a respeito de tais conceitos.

A jornalista Carol Kossling, colunista de ESG no O POVO, destaca a relevância do tema por conta de fatores como crises climáticas, do aquecimento global, do aumento de produção de carbono e da extinção da flora e da fauna.