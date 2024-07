Ministros do G20 veem desafio em "exploração do trabalho" por plataformas digitais

Brasil é o país que preside e sedia as reuniões do G20 em 2024. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasill

“Em relação a esse trabalho e a esse desafio com as plataformas digitais, enfrentamos o desafio dos algoritmos. A exploração no trabalho digital, o tempo no trabalho digital, tudo isso está ligado à exploração que estamos vivendo atualmente”, acrescentou a ministra espanhola no Centro de Eventos de Fortaleza, nesta sexta-feira, 26. O ministro Luiz citou, na ocasião, o exemplo da pandemia de covid-19, onde empresas que detinham tecnologias impunham preços e ordens de recebimento, priorizando países de primeiro mundo em detrimento de outros mais pobres, o que gera um debate ético e regulatório, pois, do contrário, a desigualdade global se acentua. Um dos principais tópicos que os países estão dispostos a combater conjuntamente é justamente o da desigualdade, segundo Nomakhosazana Meth. A África do Sul é o próximo país a assumir a presidência do G20 depois do Brasil, em 2025, e a ministra garante que dará continuidade aos projetos discutidos neste ano em território brasileiro.