Justiça reconhece vínculo empregatício entre entregador e Ifood em Fortaleza

Além do reconhecimento de vínculo, o entregador teve direito a verbas rescisórias, incluindo aviso-prévio indenizado, férias mais 1/3, 13º salário, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) mais 40%.

Ele argumentou que, apesar da flexibilidade oferecida aos entregadores na aceitação de pedidos, a empresa era responsável pelo fornecimento do serviço de entrega de acordo com a demanda imediata dos clientes.

A análise detalhada dos "Termos e condições de uso – Ifood para entregadores" revelou que a empresa controlava todas as atividades comerciais, incluindo pagamentos e valores cobrados dos consumidores, o que, na visão do juiz, comprova a subordinação dos trabalhadores.

O reconhecimento do vínculo empregatício valorizou os elementos que caracterizam a subordinação dos entregadores às diretrizes fixadas pelo Ifood, de acordo com Roberto Fiorencio, advogado especialista em direito do trabalho do A C Burlamaqui Consultores.

O especialista também apresenta que questões como a possibilidade do entregador não aceitar tarefas ou trabalhar para concorrentes, não pareceram suficientes para impedir o reconhecimento do contrato de trabalho na modalidade intermitente.

Conheça as profissões que pagam os MELHORES SALÁRIOS e as tendências para 2024 | Dei Valor

Mais notícias de Economia