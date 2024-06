Líder da esquerda radical espanhola, membro do governo, renuncia à direção de seu partido

Yolanda Díaz, a líder da plataforma de esquerda radical Sumar, que governa em coalizão com os socialistas na Espanha, anunciou, nesta segunda-feira (10), que deixa a direção de seu partido após o revés sofrido nas eleições europeias. "Decidi deixar meu cargo como coordenadora do Sumar", apontou em um discurso televisionado a número três do governo, que seguirá em seu posto no Executivo liderado por Pedro Sánchez. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "É minha responsabilidade, a cidadania falou", acrescentou a ministra do Trabalho, que disse que agora deve se abrir "um debate" no Sumar, plataforma que agrupa quase todos os partidos de esquerda e esquerda radical, sobre sua liderança.

No domingo, a extrema esquerda espanhola conseguiu cinco assentos nas eleições europeias, contra seis em 2019, mas em meio a acirradas disputas entre Sumar, que obteve três assentos, e Podemos, formação histórica da esquerda radical, que conseguiu os outros dois. O Podemos aceitou entrar no Sumar antes das eleições legislativas de julho de 2023, mas alguns meses depois deixou a plataforma. As eleições europeias na Espanha foram vencidas pelos conservadores do Partido Popular, que conseguiu 22 assentos no Parlamento Europeu e veem nessa vitória a confirmação de "um novo ciclo político" no país, governado pela esquerda desde 2018.