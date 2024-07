Espanha apreende quatro toneladas de cocaína enviadas do Paraguai em sacos de arroz

Quatro toneladas de cocaína escondidas em sacos de arroz provenientes do Paraguai foram apreendidas em Barcelona, a maior apreensão registrada no porto desta cidade do nordeste da Espanha, durante uma operação na qual oito pessoas foram detidas, anunciou nesta sexta-feira a Guarda Civil.

Esta apreensão é resultado de uma investigação internacional iniciada no ano passado contra uma empresa espanhola que importava arroz do Paraguai, informou a Guarda Civil em comunicado.

Os traficantes tinham em Assunção uma equipe encarregada de "processar a droga até transformá-la em pó, embalá-la em sacos plásticos e colocá-la em sacos de arroz costurados manualmente", disse a força de segurança.