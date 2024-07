Direitos Humanos aprova pedido de perdão a indígenas Kaiowá por violações na ditadura

A Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos aprovou nesta quinta-feira, 25, um pedido de desculpas em nome do Estado brasileiro aos indígenas Kaiowá por terem sofrido perseguição e violência nas décadas de 1980 e 1990. O requerimento foi feito pelo Ministério Público Federal (MPF), solicitando que fosse realizada uma declaração de anistia política à comunidade.

O procurador da República Marco Antonio Delfino de Almeida disse que a reparação aos Kaiowá, da terra indígena Sucuri'y, no município de Maracaju (MS), está fundamentada no histórico vivido pelo povo durante a ditadura militar. No período, enfrentou "ameaças, expulsões, violência perpetuada por agentes públicos e privados e perseguições", além da destruição de bens culturais e das terras.