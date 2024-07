Com remuneração inicial de R$ 20,9 mil, Governo divulga edital de concurso para diplomata

Certame visa preencher 50 vagas na classe inicial de "terceiro secretário", com provas realizadas em todas as capitais do Brasil

Dentre as vagas disponíveis, 20% – correspondendo a cerca de dez posições – serão reservadas para candidatos negros, enquanto 5% – ou aproximadamente três posições – serão destinadas a pessoas com deficiência. As demais 37 vagas estarão abertas para ampla concorrência.

O Ministério das Relações Exteriores anunciou nesta quarta-feira, 11, a abertura do concurso público de admissão à carreira de diplomata . O certame visa preencher 50 vagas na classe inicial de “terceiro secretário”, com remuneração inicial bruta de R$ 20.926,98 no Brasil, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

Podem participar do certame brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e formação superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Candidatos aprovados serão convocados para o curso de formação do IRBr, etapa obrigatória para ingresso no Serviço Exterior Brasileiro.

Dividido em duas fases, a avaliação conta com uma prova objetiva de 65 questões na primeira fase, dispondo de temas relacionados à língua portuguesa, história, geografia, língua inglesa, política internacional, economia e direito. Já a segunda fase terá provas escritas e avaliações biopsicossociais.

De forma detalhada, a primeira fase do concurso será realizada em todas as capitais do País, enquanto a segunda fase ocorrerá nas capitais onde houver candidatos aprovados. As provas serão organizadas tanto no turno da manhã, das 9h30min às 12h30min, quanto da tarde, das 15h às 18h.

A aplicação da prova objetiva da primeira fase ocorrerá no dia 15 de setembro deste ano. Já as provas escritas, na segunda fase, irão ser aplicadas nos dias 12 a 20 de outubro. A divulgação do edital com o resultado provisório nas provas escritas da segunda fase será feita no dia 12 de novembro.

