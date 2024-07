TRF1: Inscrições para concurso com salário de até R$ 16 mil acabam hoje, 22

Das oportunidades disponíveis para técnico e analista judiciário, 17 são para preenchimento imediato e as demais são para cadastro reserva

As inscrições para o concurso do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) acabam às 16h desta segunda-feira, 22. As vagas ofertadas são para os cargos de analista e técnico judiciário em diferentes especialidades. Os salários podem chegar a R$ 16 mil.

Para realizar a prova, os candidatos devem se inscrever no site da banca organizadora, Fundação Getúlio Vargas (FGV), e realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor depende do cargo, até esta terça-feira, 23 de julho, às 16h. Confira os valores:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Analista Judiciário: R$ 120

Técnico judiciário: R$ 90

Das oportunidades disponíveis, 17 são para preenchimento imediato e as demais são para cadastro reserva.