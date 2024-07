Inscrições para o TSE Unificado com 412 vagas terminam nesta quinta, 18

Conforme resolução do TSE do ano passado, está prevista a reserva de 20% das vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.

As inscrições para o concurso público do Tribunal Superior Eleitoral (TSE ) terminam às 18h desta quinta-feira, 18. O salário inicial pode chegar a R$ 13.994,78 .

O valor da taxa varia de acordo com o cargo : para analista judiciário o valor é de R$ 130 e para técnico judiciário é de R$ 85. Vale ressaltar que doadores de medula óssea ou pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) ainda podem pedir isenção da taxa.

Os interessados devem se inscrever por meio do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) , banca organizadora do exame.

As oportunidades serão distribuídas para a sede do TSE, em Brasília, e para os Tribunais Regionais Eleitorais. O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, sendo um de analista e um de técnico.



Mudanças no edital

Inicialmente prevista para o dia 22 de setembro, agora a prova do concurso público nacional unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrerá no dia 8 de dezembro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).



Até o momento, o certame conta com 547 mil inscrições preliminares. De acordo com nota oficial do TSE, alteração na data de aplicação da prova já estava prevista quando nova presidência do TSE assumiu.

"A mudança de data tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame", explica em nota oficial.

Além da retificação da data da prova, outras mudanças foram realizadas, como a mudança do prazo para divulgação do resultado e nomeação dos aprovados, que ocorrerá em junho e julho de 2025, respectivamente, e alterações no conteúdo programático para alguns cargos. (Com Maria Clara Moreira)