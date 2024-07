Ceará terá 18,4 mil novas vagas de ensino superior à distância; veja cursos

Mais de 18 mil novas vagas de ensino superior e tecnológico à distância estarão disponíveis no Ceará a partir do próximo mês de agosto. A notícia foi dada na manhã desta sexta-feira, 12, em coletiva de imprensa realizada no Palácio da Abolição, em Fortaleza, sede do Governo do Estado.

Os cursos serão oferecidos através do programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que em parceria com o Governo Federal e unidades federativas, oferece cursos de técnicos, graduação e pós-graduação à distância para estudantes de todo o país. Além das novas vagas, 25 cidades cearenses receberão polos de apoio presencial, totalizando 65 unidades em todo o Estado.