Setor calçadista do Cariri projeta 300 vagas de emprego até dezembro

Interessados podem consultar o site do IDT/Sine. Crédito: Reprodução/Casa Civil Helene Santos

O setor calçadista da microrregião do Cariri, a 502,3 quilômetros (km) de Fortaleza, tem previsão de gerar mais de 300 vagas de empregos até dezembro deste ano. As oportunidades resultam da ampliação da fábrica da Grendene, empresa do setor, no Crato, município localizado a 538,53 km da Capital. As ofertas incluem auxiliar de linha de produção, operador de caldeira, eletromecânico e operador de máquinas industriais. O grupo informa que, para concorrer, é necessário ter ensino médio completo.