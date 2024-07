Prova do concurso TSE unificado foi adiada; veja nova data

Convocação dos aprovados ocorrerá em julho de 2025 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Prova do concurso público nacional unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ocorrerrá no dia 8 de dezembro. Inicialmente prevista para o dia 22 de setembro, nova data do exame foi divulgada nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial da União (DOU). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Com 412 vagas, o certame conta, até o momento, com 547 mil inscrições preliminares. De acordo com nota oficial do TSE, alteração na data de aplicação da prova já estava prevista quando nova presidência do TSE assumiu. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A mudança de data tem o objetivo de dar maior segurança aos candidatos e prazo para a preparação para as provas, assegurando o tempo necessário para a apuração dos resultados e garantir a pronta nomeação após a conclusão do certame", explica em nota oficial.