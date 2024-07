Concursos: Ceará tem mais de 2 mil vagas abertas; salários passam de R$ 20 mil

Confira prazos de inscrições para concursos no Ceará e a nível nacional. Crédito: Marcos Santos/USP Imagens

Estão abertas as inscrições de 12 editais de concurso público com previsão de vagas no Ceará ou com amplitude nacional. Dentre certames nacionais, estaduais e municipais, estão sendo ofertadas aproximadamente 2 mil vagas em diferentes áreas de atuação. Os salários podem superar R$ 20 mil. Confira abaixo.

Nesta matéria, você vai ler informações sobre os seguintes concursos: Admissão à carreira de diplomata (50 vagas) - inscrições de 15 a 26 de julho

Prefeitura de Camocim (133 vagas) - inscrições até 15 de julho

TSE Unificado/TRE (412 vagas) - inscrições até 18 de julho



Prefeitura de Pereiro (23 vagas) - inscrições até 19 de julho

Prefeitura de Jaguaruana (346 vagas) - inscrições até 21 de julho

TRF1 (17 vagas) - inscrições até 22 de julho



Câmara Municipal de Fortim (11 vagas) - inscrições até 22 de julho

Prefeitura de Guaraciaba do Norte (278 vagas + 601 CR) - inscrições até 23 de julho

Ministério da Pesca e Aquicultura (264 vagas) - inscrições até 24 de julho

Marinha do Brasil (11 vagas) - inscrições até 31 de julho

Prefeitura de Mombaça (187 vagas + CR) - inscrições até 4 de agosto

Exame Nacional da Magistratura (várias vagas) - inscrições até 15 de agosto

Concurso para diplomata (50 vagas)

O concurso público de admissão à carreira de diplomata visa preencher 50 vagas na classe inicial de “terceiro secretário”, com remuneração inicial bruta de R$ 20.926,98 no Brasil, além de um auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000.

O período de inscrições para o concurso inicia nesta segunda-feira, 15 de julho, e se estende até o dia 26 de julho, às 18 horas, no horário de Brasília (DF). Cada candidato poderá realizar apenas uma solicitação por Cadastro de Pessoa Física (CPF).



Para mais detalhes sobre o processo de inscrição, acesse o link.

O concurso, executado pelo Instituto Rio Branco (IRBr) e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), só aceitará inscrições por meio do site da Cebraspe, responsável pela execução das provas. O valor da taxa de inscrição é de R$ 229, a qual deverá ser paga até 16 de agosto.

Exame Nacional da Magistratura (Enam 2024.2) Foi lançado o edital de abertura nº 2/2024 do Exame Nacional de Magistratura (Enam 2024.2) para habilitar profissionais em concursos da magistratura. A organização fica por conta da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e a Fundação Getulio Vargas (FGV). As inscrições podem ser feitas entre os dias 15 de julho e 15 de agosto de 2024 pelo site da FGV: https://conhecimento.fgv.br/exames/enam/2exame