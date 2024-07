Inscrições para curso gratuito de inglês básico acabam nesta quinta, 16

As inscrições para o curso de inglês básico do Projeto Nova Língua (Prolíngua) irão acabar nesta quinta-feira, 18 de julho. Ao todo, são 100 vagas destinadas a estudantes que estejam perto de concluir ou tenham concluído recentemente o ensino médio em escolas públicas.

Os interessados devem se inscrever por meio de formulário eletrônico. Os documentos necessários são:



Carteira de Identidade, Carteira de Habilitação ou Carteira de Trabalho e Previdência Social



Cadastro de Pessoa Física (CPF)



Fotocópia do Resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do histórico escolar ou de algum boletim do ano letivo de 2024



Foto 3x4



Certificado de conclusão do Ensino Médio, caso já tenha concluído

O curso gratuito, que começará no dia 27 de julho, será ministrado de forma presencial na Casa de Cultura Britânica da Universidade Federal do Ceará (UFC) aos sábados, das 8h30min às 12h. A duração será de dois semestres letivos, com carga horária de 128 horas.