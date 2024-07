Ônibus não retorna para buscar estudantes do Interior após evento em Fortaleza

11 alunos do município de São Benedito participaram do 18º Congresso da União da Juventude Socialista do Ceará (UJS) Ceará para reivindicar melhores condições do transporte universitários, no entanto, não conseguiram retornar a São Benedito

O total de 11 estudantes do município de São Benedito, no interior do Ceará, não conseguiram retornar à cidade onde moram após ônibus universitário não buscá-los após evento em Fortaleza. O grupo participou do 18º Congresso da União da Juventude Socialista do Ceará (UJS), na Universidade Federal do Ceará (UFC), no Campus do Pici, em Fortaleza, nesse sábado, 13, e domingo, 14.

Os estudantes, entre eles adolescentes, participaram do evento para reivindicar melhorias no transporte universitário da região. Para ir ao encontro, que contou com organização da UJS de São Benedito, eles utilizaram um ônibus ofertado pela prefeitura municipal. A viagem de ida foi no sábado e o retorno ao município deveria ser no domingo, último dia do evento.

De acordo com Kelly Alves, 19, estudante de Enfermagem, um representante estudantil da UJS articulou o transporte do grupo ao evento, assim como demais demandas. No entanto, ao chegar a Fortaleza, o grupo não teve ajuda de custo para refeições e de alocação.