Casa Amarela Eusélio Oliveira abre inscrições para cursos básicos

Com vagas para os cursos básicos de Fotografia e Animação , os interessados podem realizar inscrição até o dia 2 de agosto via formulário on-line .

A Casa Amarela Eusélio Oliveira (CAEO), equipamento cultural vinculado à Pró-Reitoria de Cultura da Universidade Federal do Ceará (Procult/UFC), está com inscrições abertas para duas novas formações.

O equipamento é localizado no Campus do Benfica e conta com sala de cinema, salas de aula, ilha de edição, videoteca, além do Núcleo de Cinema de Animação.

Curso Básico de Fotografia

Aulas: de 5 de agosto a 5 de setembro



de 5 de agosto a 5 de setembro Carga horária: 60 horas-aulas



60 horas-aulas Resumo curricular: primeiras práticas e técnicas fotográficas. Conceitos Básicos, a história da fotografia, e suas linguagens. A luz como matéria-prima do fotógrafo.

Curso Básico de Animação

Aulas: de 5 de agosto a 5 de setembro



de 5 de agosto a 5 de setembro Carga horária: 60 horas-aulas



60 horas-aulas Resumo curricular: o curso aborda os 12 princípios fundamentais da animação em aulas práticas com as técnicas clássicas, como: animação 2D em papel, animação por recortes, animação em massinha, pixilation e light painting.

