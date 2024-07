Fortaleza Bilíngue abre inscrições para cursos e oficinais gratuitas de idiomas

As inscrições devem ser realizadas pelo site do Fortaleza Bilíngue até o dia 15 de julho . Além disso, o programa também disponibiliza vagas para o curso de inglês na plataforma on-line, que abrange desde o nível básico ao avançado.

Confira os cursos e oficinas disponíveis:

Inglês básico (Curso)



Espanhol básico (Curso)



Francês básico (Curso)



Introdução à língua Japonesa (Curso)



Introdução ao Italiano (Curso)



Inglês para carreiras internacionais (Oficina)



Escrita Japonesa (Oficina)



Alemão para viagens (Oficina)

Fortaleza Bilíngue



O Fortaleza Bilíngue foi lançado pela Prefeitura em julho de 2023 e possui eixos voltados a estudantes e professores da rede pública de ensino, a profissionais do setor produtivo e a população em geral.

O programa coordenado pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com as Secretarias da Educação (SME), do Desenvolvimento Econômico (SDE), do Turismo (Setfor), da Juventude (Sejuv), além do Imparh e da Assessoria de Assuntos Institucionais, já beneficiou 106 mil alunos com cursos de linguas gratuitos.