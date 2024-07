Australiana Fortescue é autorizada a fazer terraplanagem no Complexo do Pecém

Complexo do Porto do Pecém Crédito: FCO FONTENELE

A australiana Fortescue foi autorizada a fazer a terraplanagem da unidade de produção de hidrogênio e amônia verdes no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), no Ceará. A autorização foi dada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e o investimento será de R$ 100 milhões. Os trabalhos devem começar em breve. O anúncio foi realizado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), nesta terça-feira, 9 de julho, durante o evento de divulgação do Pacto do Pecém.