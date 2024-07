UFC realizará concurso com 122 vagas, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura será a banca organizadora

As 122 oportuinidades serão distribuídas para os campi de Fortaleza e do interior do Ceará, com possibilidade de aumento até a divulgação do edital

A Universidade Federal do Ceará (UFC) realizará concurso público para servidor técnico-administrativo em educação (TAE) com 122 vagas para nível médio e superior, além do cadastro reserva. A banca organizadora será a Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

A previsão é de que a seleção aconteça até o fim deste ano. As 122 oportuinidades serão distribuídas para os campi de Fortaleza e do interior do Ceará, com possibilidade de aumento até a divulgação do edital, que, segundo a UFC, ocorrerá em breve. Confira a distribuiçaõ dos cargos:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine