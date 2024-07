Pacto pelo Pecém tem proposta de melhorar infraestrutura e 5G no Complexo

Também terá uma implantação de alças que conectam as rodovias estaduais CE-085 e a CE-155 Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), Hugo Figueirêdo, anunciou nesta terça-feira, 9, que a melhoria da infraestrutura e do sinal de internet e telefonia serão uma das ações do Pacto do Pecém. "Ainda temos pontos cegos e isso vai permitir um avanço muito grande, inclusive da indústria 4.0, e da comunidade local." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesse sentido, haverá a cobertura completa do território do Complexo do Pecém pela tecnologia 5G, com o objetivo de melhorar a conectividade local.

A execução será da Brisanet, sob orientação da Anatel e do Ministério das Comunicações. De acordo com José Roberto Nogueira, CEO da Brisanet, serão instaladas nove torres 5G na área do Complexo do Pecém. Destas, três já já estão em operação, outras três estarão prontas em 45 dias e, o restante, em 70 dias. "Não só a população urbana, mas também serão beneficiadas as comunidades rurais", disse. Além disso, uma rotatória com ordem de serviço vai ser lançada em frente ao porto. O orçamento é de R$ 4 milhões, sendo que o período de execução é de 120 dias. Também terá uma implantação de alças que conectam as rodovias estaduais CE-085 e a CE-155.